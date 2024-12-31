Kırşehir'de Geleneksel Yeni Yıl Kutlaması

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Kırşehir'de 2024'e Ahice veda etkinliği

Ahi Evran Kostümüyle şiir okuyup 'Geleneklerinizi unutmayın' mesajı verdi

KIRŞEHİR - Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sosyal İşler Grubu, yeni yıl kutlamalarının gelenek ve göreneklere uygun bir şekilde de gerçekleştirilebileceğini vurgulamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ahi Evran kostümü giydirilen Hasan Aykanat, örf, ahlak ve değerlerin korunarak yeni yılın kutlanabileceği halka şiirle anlattı.

Etkinlikte konuşan Kent Konseyi Kültür Sosyal İşler Sorumlusu Şenol Dönmez, modern kutlama anlayışlarının geleneksel değerlerden uzaklaşmak zorunda olmadığını belirtti.

Dönmez, "2025 Yılında insanımızın, değerlerinden kopmaması adına etkinlik düzenledik. Amacımız; insanımızın kültürü ve değerlerinden kopmamasını sağlamak oldu. Yeni yıla girerken geçmişimizden ve kültürel mirasımızdan kopmadan da kutlama yapılabileceğini göstermek istedik"dedi

Vatandaşlar tarafından da etkinlik anlamlı bulunurken Hasan Aykanat'ın okuduğu şiir ise şöyle; Merhaba ey ahi, Seymen, yarenler; Merhaba herkesi kardeş bilenler, Ahi Evran pirle yola girenler, Dostlar yeni yılınız kutlu olsun, Eviniz şen, gününüz mutlu olsun. Ahiyiz doğrudan yana sözümüz, Daim harama kapalı gözümüz, Burada ortaya çıkar özümüz, Dostlar yeni yılınız kutlu olsun, Eviniz şen, gününüz mutlu olsun. Sağlam kuşakla bağlı belimiz, Koymadığına uzanmaz elimiz, Helal kazanca dökülür terimiz, Dostlar yeni yılınız kutlu olsun, Eviniz şen, gününüz mutlu olsun. Atalar adına yeni yıl demiş, Sofralar kurup afiyetle yemiş. Sazlar çalıp türküler söylemiş, Dostlar yeni yılınız kutlu olsun, Eviniz şen, gününüz mutlu olsun. Seyfi der umuda döndür yüzünü, Daim haktan yana söyle sözünü, Dilerim kaybetme Türkmen özünü,

Dostlar yeni yılınız kutlu olsun, Eviniz şen, gününüz mutlu olsun"