Kırşehir\'de Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 4 bin 441 öğrenciye bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesinin bilgilendirme önleme faaliyetleri kapsamında kentte çalışma yapıldı.

Polis-halk iletişiminin güçlendirilerek teröre karşı ortak tavır sergilenmesinin sağlanması ve duyarlılığın arttırılmasını amaçlayan ekipler, terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, radikalleşmenin ve şiddete varan aşırılıkların engellenmesi için öğrencilere bilgi verdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında, merkez ve ilçelerdeki 27 lisede 3 bin 241 öğrenciye, Kırşehir ? Ahi Evran Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda ise 1200 öğrenci olmak üzere toplam 4 bin 441 öğrenciye çeşitli konferans ve toplantılarda bilgi verildi.