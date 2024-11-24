Kırşehir’de Kar Yağışı Etkili Oldu

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Kırşehir tipi etkili oldu, ekipler yolları açık tutmaya çalışıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir, gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

İlçe ve köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, il merkeziyle bir çok köyün bağlantısı tipi nedeniyle kesildi. 38 araç ve 45 kişinin görev aldığı çalışmalarda köy yollarının ilçe merkezleri ve il merkeziyle bağlantısının açılması için çalışılıyor. Güne kar yağışıyla başlayan vatandaşlar ise meteorolojik verileri takip ettiklerini ama tipinin fazlalığı nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Ankara- Kayseri karayolunda ise sürücüler; emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uyarılıyor. Karayolları ekipleri ise bölgenin trafiğe açık olduğu bilgisini paylaştı.