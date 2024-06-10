Kırşehir'de Maşa Deresi Yenilendi

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(KIRŞEHİR) - Maşa Deresi bölgesinin yenilendiğini duyuran Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Şehrimize kent kimliği kazandıracak olan çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesi'nde bulunan Maşa Deresi bölgesindeki yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge modern bir görünüme kavuştu.

Başkan Ekicioğlu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde halkımıza verdiğimiz çoğu projeyi hayata geçirdik. Tüm mahallelerimizde, mahalle halkımızdan da aldığımız destekle ve ortak akılla yürüttüğümüz çalışmaları birer birer tamamlıyor ve hizmete sunuyoruz. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor ve biz de tüm Kırşehir Belediyesi ekibi olarak hem sahada hem de ilimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyoruz. Amacımız tüm Kırşehir halkının bu şehirde rahat bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Şehrimize kent kimliği kazandıracak olan muhtelif yerlerdeki çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Modern şehir, modern yollara sahip olan şehirdir aynı zamanda. Şehrimizi güzelleştirmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maşa Deresi yenilendi, Kırşehir'imize hayırlı olsun."