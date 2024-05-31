Kırşehir\'de seçimi kaybettiğinde paylaştığı şiirle gündeme gelen muhtar adayı dolandırıldı

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Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal (49), bu kez dolandırıldığını şiirle anlattı.

Battal, sosyal medyada paylaştığı görüntüde, kısa süre önce kendisine ulaşan kişilerin bir hayır kurumu için adaklık kurbanlık talebinde bulunduklarını belirterek, "Yalan tatlı geldi, inandık. 'Bir iş adamı senin borcunu yatıracak' dediler." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık 4 koyunu almaya gelenlere ayrıca 6 kuzu verdiğini aktaran Battal, "Bir tane de hediye ettim, garibanlara benden olsun dedim. Ben garibanım, daha bir de garibanları düşünüyoruz. Verdik gitti. Parasını da pazartesi demişlerdi. Aradım sordum, kimsenin haberi yok, meğer bunlar dolandırıcıymış." sözlerini kullandı.

Battal'ın, dolandırıcılara seslendiği şiiri ise şöyle:

"Azrail kapını ansızın çalsın, hayatın ömrün yarıda kalsın. Allah kessin senin önünden beri. Çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı, şaşırdım durdum. Her şeyden çıkar oyunsuz, hiç bir günü olmaz yarınsız dünsüz. Allah kessin senin önünden beri. Ne okuması ne yazması, biliyormuş gibi ahkam kesmesi. Bundan beterini yaşatma bize, bir sürü fakir var ne diyeyim size, öyle göz yumarsan geçerler yüze. Allah kessin senin önünden beri. Oscar'lık tiyatro oynadılar bana, kırk yılın enkazı kaldı Aydın'a, öbür dünyada da gelme yanıma. Allah kessin senin önünden beri."

Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olmuş, seçimlerde 2 adayla yarışan Battal, 300 seçmenli köyden 29 oy alınca sitemini sosyal medyadan yaptığı açıklama ve paylaştığı şiirle gündeme gelmişti.

Öte yandan Battal'ın, İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulunacağı öğrenildi.