Kırşehir'de Suçla Mücadele Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de Suçla Mücadele Projeleri Tanıtıldı

Kırşehir\'de Suçla Mücadele Projeleri Tanıtıldı

Kırşehir Emniyeti, suç ve suçlularla mücadelede 5 projenin sonuçlarını açıkladı.

06.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünce 2024'ün başında suç ve suçlularla mücadeleye yönelik hazırlanan 5 projenin değerlendirmesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ocakta başlanan projelerin amaçları ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Yürüttükleri projelerin mahalle sakinlerinden esnaflara, kamu görevlilerinden öğrencilere, kadınlardan çocuklara kadar toplumun her yaş ve kesimine odaklandığını aktaran İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, her alanda tüm suçlarla mücadele etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kartal, Trafikte Etkin Eğitim Projesi ile trafik kazalarına, Güvenli Gelecek İçin Bilinçli Toplum Projesi ile tüm suçlara, Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın Projesi ile havaya ateş etme olaylarına, Dilenciliğin Önlenmesi ve Sosyal Destek Projesi ile haksız kazanç teminine, Çevik Kuvvet Eğitim ve Performans Projesi ile de toplumsal olaylara yönelik önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getirdi.

Trafikte Etkin Eğitim Projesi kapsamında 12 anaokulunda 500 öğrenciye ulaştıklarını anlatan Kartal, Güvenli Gelecek için Bilinçli Toplum Projesi ile 1419 kişiyi, Dilenciliği Önleme ve Sosyal Destek Projesi ile de 4 bin 974 kişiyi bilgilendirdiklerini ifade etti.

Dilencilik yaptığı tespit edilen 65 kişiye işlem yapıldığını belirten Kartal, Düğün Günün Hüzün Günün Olmasın Projesi kapsamında ise farklı tarihlerde yakalanan ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişekler muhafaza altına alınarak 2 bin 35 kişinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Sağlık, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Suçla Mücadele Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Suçla Mücadele Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.