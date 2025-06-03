Kırşehir'de bahçesinde uyuşturucu üretimi amacıyla kenevir yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze yakın bir müstakil eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi, 400 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ikamet sahibi H.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?