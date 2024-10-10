Kırşehir'de Yatırım Projeleri Toplantısı - Son Dakika
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Kırşehir'de Yatırım Projeleri Toplantısı

Kırşehir\'de Yatırım Projeleri Toplantısı

Vali Demiryürek, Kırşehir'de 143 proje için 17,3 milyar lira yatırım planlandığını açıkladı.

10.10.2024 14:16
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Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Demiryürek, kentte projelerin devam ettiğini belirtti.

2024 yılı eylül ayı sonu itibariyle kentte yatırımcı kuruluşların 143 projesi uygulanmak üzere programlarında yer aldığını vurgulayan Demiryürek, "Projelerin toplam tutarı 17 milyar 307 milyon liradır. Bu projelere bugüne kadar 5 milyar 234 milyon lira harcanmış olup 2024 yılında bu projelere 3 milyar 553 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 143 projeden 28'i tamamlanmış, 93 proje devam etmektedir. İlimizde devam eden yatırımlarımızın hedeflenen süre içerisinde tamamlanması, denetim ve takiplerinin yerinde ve zamanında yapılması, varsa projeye engel durumların tespiti ve çözümü konusundaki çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluşlar projelerle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

Murat Sefa Demiryürek, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Emlak, Son Dakika

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