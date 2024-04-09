Kırşehir esnafında bayram hareketliliği
KIRŞEHİR - Kırşehir'de ramazan bayramı öncesinde esnaf bayram hareketliliği yaşıyor.
Vatandaşın bayram öncesi ve ramazan ayının son gününde talebi kuruyemiş ve şekerlemeler üzerine olsa da fiyatların yüksekliği nedeniyle kilolarla alınan kuruyemiş ve şekerlemelerde gram satışları yaşanıyor. Kuruyemiş işletmecisi Ümit Baytemir, eski bayramlara oranla fiyatların yüksekliğinden kaynaklı kendi sektörlerinde işlerin beklenen oranda olmadığını söyledi. Baytemir, "Bayram hareketliliği geçen senelere rağmen düşük oranda. Fiyat eskiden daha uygundu. İnsanlar, fiyatlara bakıyor. Bizim sektörde alım gücü düşse de diğer sektörlerde hareketlilik yaşanıyor" dedi.
Tarihi Çarşı Uzun Çarşıda bakliyat işletmecisi Fahrettin Karaboğa ise; bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını ve vatandaşın talebinin akşam saatlerinde artı göstereceğini düşündüğünü belirtti.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da tespit edildi. Operasyonun devamında ise 2 şahıs daha yakalandı ve bir şahıs tutuklandı.
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gökçeağaç Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel etkinliğe katılarak, geleneklerin ve birliğin önemine vurgu yaptı.
Kuşadası'nda bayram öncesinde vatandaşlar, yeni aldıkları kıyafetlerin tamiratı için terzilere yoğun ilgi gösteriyor. Terziler ve berberler, artan talep nedeniyle gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerini mağdur etmemek için çaba gösteriyor.
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