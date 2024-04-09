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Kırşehir esnafında bayram hareketliliği

KIRŞEHİR - Kırşehir'de ramazan bayramı öncesinde esnaf bayram hareketliliği yaşıyor.

Vatandaşın bayram öncesi ve ramazan ayının son gününde talebi kuruyemiş ve şekerlemeler üzerine olsa da fiyatların yüksekliği nedeniyle kilolarla alınan kuruyemiş ve şekerlemelerde gram satışları yaşanıyor. Kuruyemiş işletmecisi Ümit Baytemir, eski bayramlara oranla fiyatların yüksekliğinden kaynaklı kendi sektörlerinde işlerin beklenen oranda olmadığını söyledi. Baytemir, "Bayram hareketliliği geçen senelere rağmen düşük oranda. Fiyat eskiden daha uygundu. İnsanlar, fiyatlara bakıyor. Bizim sektörde alım gücü düşse de diğer sektörlerde hareketlilik yaşanıyor" dedi.

Tarihi Çarşı Uzun Çarşıda bakliyat işletmecisi Fahrettin Karaboğa ise; bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını ve vatandaşın talebinin akşam saatlerinde artı göstereceğini düşündüğünü belirtti.