Kırşehir Valisi Buhara, BİLSEM öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Buhara, BİLSEM öğrencileriyle buluştu

Kırşehir Valisi Buhara, BİLSEM öğrencileriyle buluştu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileriyle bir araya geldi. BİLSEM öğrencileri, TEKNOFEST ve TÜBİTAK ödüllü projelerini Vali Buhara'ya tanıttı. Vali Buhara, öğrencileri tebrik ederek ülkenin geleceği olan öğrencilerin başarılarından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman ile Kaman BİLSEM Okul Müdürü Hakan Avan ve öğretmenler de hazır bulundu.

21.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:58
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, BİLSEM öğrencileri, ziyarette TEKNOFEST ve TÜBİTAK ödüllü "Damar Yolu Görüntüleme Cihazı", "Yüz Tanıma Sistemi" ve "Termal Kameralı Görüntüleme Cihazı" projelerini Vali Buhara'ya tanıttı.

Öğrencileri tebrik eden Buhara, ülkenin geleceği olan öğrencilerin güzel ve kullanılabilir projeler üretmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Projelerin diğer öğrencilere de örnek olduğunu aktaran Buhara, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman ile Kaman BİLSEM Okul Müdürü Hakan Avan ve öğretmenler de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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