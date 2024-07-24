Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara, mesajında, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşlarının önemli bir toplumsal görevi icra ettiğini vurguladı.

Türk basınının, tarihin her döneminde kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsızlık içerisinde başarıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Buhara, basının milletin gözü, kulağı, sesi olma görevini üstlendiğini kaydetti.

Yerel basının da Kırşehir'de ve bölge illerde yaşanan olaylardan, gelişmelerden haberdar olunmasını sağladığı gibi kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkılar sunduğunu hatırlatan Buhara, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesi, basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan başta yerel basınımız olmak üzere tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden değerli basın çalışanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.