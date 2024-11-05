Kış Öncesi Enerji Hatları Bakımda

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Kış öncesi enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışması

BİTLİS - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, kış mevsimi öncesi enerji nakil hatlarında bakım ve onarım çalışmasına ağırlık verdi.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü ekipleri, kesintisiz enerji için Adilcevaz ilçesinin kırsal bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçeye bağlı köylerde kışın vatandaşların mağdur olmaması çalışan VEDAŞ ekipleri, bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

VEDAŞ Adilcevaz İşletme Şefi Mehmet Ali Sayan, vatandaşın kışın sıkıntı yaşamaması için çalıştıklarını belirterek, "Kesintisiz enerji için tüm nakil hatlarımızda bakım ve onarım yapıyoruz. Her bir vatandaşımızın sorunu bizim için çok önemlidir. Bölgemizde çetin kış şartları yaşanıyor, ondan dolayı kış mevsimine hazırlıklı olmamız lazım" dedi.