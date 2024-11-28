Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Muş'ta kış tedbirleri ve afet müdahale planları görüşüldü.

28.11.2024 17:17
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Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, "Kış Tedbirleri", "Türkiye Afet Müdahale (TAMP) Bilgilendirme ve Değerlendirme", "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve "İl İdare Şube Başkanları" toplantıları gerçekleştirildi.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlenen toplantılarda, Muş genelinde kış mevsiminde alınacak önlemler ve trafik tedbirleri, afetlere müdahale ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik planlama, tasarruf tedbirleri ile vatandaşa daha verimli hizmet sunulması noktasında yapılması gerekenler görüşüldü.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, Muş'un önemli bir geçiş güzergahında yer aldığını söyledi.

Kış mevsimine hazır olduklarını ifade eden Çakır, "Muş, yaygın bir yerleşim alanına sahip. Kış şartlarından vatandaşlarımızın etkilenmemesi için alınması gereken tedbirleri ve kuruluşlarımızın hazırlıklarını değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız acil durumlarda devletimizin hangi kurumuna ulaşmak istiyorsa arayacağı yer 112 Acil Çağrı Merkezi. İlgili kuruluşumuzda personellerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışmakta. Muş'un karla mücadele tecrübesi yüksek. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın araç gereç konusunda sıkıntısı yok."

Toplantılara Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Avni Çakır, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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