(ANKARA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan 3 üyeliğe Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Tamer Aksay, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Bayram Arslan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.
Son Dakika › Güncel › Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçim Resmi Gazete'de - Son Dakika
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