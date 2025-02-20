Kısmen Donmuş Dilimli Barajı - Son Dakika
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Kısmen Donmuş Dilimli Barajı

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Hakkari'deki Dilimli Barajı, dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen dondu ve etkileyici bir görüntü oluşturdu.

20.02.2025 16:16
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Kısmen donan Dilimli Barajı böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı'nın yüzeyi, aşırı soğuklar nedeniyle kısmen dondu.

İlçeye yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Dilimli Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu. Yaklaşık 2,5 kilometrekarelik bir alanı kaplayan, 93 metre yüksekliğinde ve 374 metre genişliğindeki baraj gölünün yüzeyinde buz tabakası oluştu. Doğasever Hakan Zanyar Aykut, kısmen buz tutan Dilimli Barajı'nın karlı dağlarla bütünleşen görüntüsünü drone ile görüntüledi.

Açıklamalarda bulunan Hakan Zanyar Aykut, Hakkari bölgesini tanıtmayı çalıştıklarını belirterek, "Kış mevsimi, doğanın en büyüleyici ve sert yüzünü gösterdiği zamanlardan biridir. Özellikle yüksek rakımlarda bulunan barajlar, soğuk havanın etkisiyle tamamen donarak adeta bir buz diyarına dönüşür. Üzerini kaplayan kalın buz tabakası, bu alanları masalsı bir atmosfere büründürür. Ancak bu donmuş güzelliğin altında saklı bir yaşam devam eder. Suyun içinde hapsolmuş balıklar, buzun altındaki ince akıntılar sayesinde hayatta kalmaya devam ediyor. Buzla kaplı bir baraj, sadece bir doğa harikası olmanın ötesinde doğanın dayanıklılığı ve dengesinin bir yansımasıdır. Kışın dondurduğu bu sular, bahar geldiğinde çözülerek yeniden canlanır, etrafına hayat verir. Belki de bu yüzden doğa, her zaman kendini yenileyen, hiç durmayan bir döngü içindedir. Doğaseverler olarak bizler, bu eşsiz güzelliğe tanıklık ederken, doğanın sunduğu bu muhteşem manzaraları koruma sorumluluğunu da taşımalıyız. Unutmayalım ki, her buz kristali, her donmuş dal, doğanın hassas dengesinin bir parçasıdır ve bu dengeyi korumak hepimizin görevidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kısmen Donmuş Dilimli Barajı - Son Dakika

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