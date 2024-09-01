Kıyıköy'de Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kıyıköy'de Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen'in de katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında belediye plajında bulunan çöpler toplandı ve belediye ekiplerince alındı. Özen, yaptığı konuşmada tatil amacıyla beldeye gelenlerin plajda çöp bırakmamasını istedi ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

01.09.2024 10:46
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Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde çevre temizliği yapıldı.

Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen'in de katıldığı etkinlikte belediye plajında bulunan çöpler toplandı.

Toplanan çöpler belediye ekiplerince alındı.

Özen, yaptığı konuşmada tatil amacıyla beldeye gelenlerin plajda çöp bırakmamasını istedi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istediklerini ifade eden Özen, doğanın kirlenmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıyıköy'de Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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