Kıyıköy'de Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

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Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde çevre temizliği yapıldı.

Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen'in de katıldığı etkinlikte belediye plajında bulunan çöpler toplandı.

Toplanan çöpler belediye ekiplerince alındı.

Özen, yaptığı konuşmada tatil amacıyla beldeye gelenlerin plajda çöp bırakmamasını istedi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istediklerini ifade eden Özen, doğanın kirlenmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.