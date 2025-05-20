Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Etti - Son Dakika
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Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Etti

Adana'da Engin Yüce, tartıştığı Şevval Çiftçi'yi bıçaklayarak öldürdü, ardından intihar etti.

20.05.2025 00:09
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1) KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, 12'İNCİ KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

ADANA'da Engin Yüce (31), evde tartıştığı kız arkadaşı Şevval Çiftçi'yi (23) vücudunun yaklaşık 10 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra 6 sayfa intihar notu bırakıp, 12'nci kattaki evin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşanan olayda Engin Yüce, kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile tartıştı. Tartışman kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Engin Yüce, eline geçirdiği bıçakla kız arkadaşı Çiftçi'yi boyun, karın ve bacak kısımlarından yaraladı. Yüce, daha sonra 6 sayfalık intihar notu yazıp, evin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri binanın önündeki otoparka düşen yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler daha sonra oturduğu daireye gitti. Eve giren polis ve sağlık görevlileri Çiftçi'yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde genç kadının 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı. Polisin evdeki incelemesinde Yüce tarafından yazıldığı öğrenilen 6 sayfalık intihar notu bulundu.

Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çiftçi ve Yüce'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

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