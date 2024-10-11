Kız Çocukları Günü Yürüyüşü Engellendi

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş engellendi.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında CHP Kadın Kolları Başkanlığı Ankara'da yürüyüş düzenledi. Kuğulu Park'tan başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı üzerinde engellendi. CHP'liler polis engeli önünde oturarak engellemeye tepki gösteriyor.
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