Kız Kulesi'nde Meme Kanseri Farkındalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kız Kulesi'nde Meme Kanseri Farkındalığı

Kız Kulesi\'nde Meme Kanseri Farkındalığı

Dünya Sağlık Örgütü, Kız Kulesi'ne pembe kurdele asarak meme kanseri farkındalığına dikkat çekti.

11.10.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali AKSOYER/İSTANBULDÜNYA Sağlık Örgütü tarafından meme kanserine farkındalığı arttırmak amacıyla Kız Kulesine pembe kurdele asıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana 1-31 Ekim tarihleri arasında meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının arttırılması için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Dünya şehirlerinde bulunan sembol anıtlar bu tarihler arasında pembe renge bürünürken, bu yıl İstanbul'un simgelerinden Kız kulesi çevresine sarılan pembe kurdeleyle Meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediyesi İlçe Sağlık müdürlüğü çalışanları, Anıtlar Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü yetkilileri, Kanser Savaşçıları Derneği üyeleri ve Belediye kadın kollarından çalışanları katıldı.İstanbul'un sembollerinden Kız kulesinin çevresini pembe bir kurdeleyle sarılarak, pankartlarla meme kanserinin erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Katılımcılar, bu önemli konunun toplumda daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü, Yerel Haberler, Meme Kanseri, Meme Kanseri, Kız Kulesi, İstanbul, Güncel, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız Kulesi'nde Meme Kanseri Farkındalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kız Kulesi'nde Meme Kanseri Farkındalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.