Kızılay 157 Yaşında

Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Pınar Gökçe, Türk Kızılay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Pamukkale ilçesindeki bir restoranda gazetecilerle buluşan Gökçe, genel ve yerel faaliyetleri anlattı.

Kızılay'ın kuruluşundan bu yana "iyiliğin adı" olduğunu belirten Gökçe, yardım faaliyetlerinin afet dönemleriyle sınırlı olmadığını, insan odaklı ve tarafsız yapısıyla her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu ifade etti.

Gökçe, ayrım gözetmeksizin herkese hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.