Kızılay'dan Demirköy'e Ziyaret - Son Dakika
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Kızılay'dan Demirköy'e Ziyaret

Kızılay\'dan Demirköy\'e Ziyaret

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı, Demirköy Belediye Başkanı ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi.

22.11.2024 10:51
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Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Göç, ziyarette ilçede yapılması planlanan Türk Kızılay faaliyetleri hakkında Gün'e bilgi verdi.

Gün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılay ile her zaman iş birliğinde bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 1 belde, 21 köy ve 13 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Atatürk mahallesi, Değirmencik, Çukurpınar köyü, Babaeski ilçesinin Cumhuriyet, Dindoğru, Fevzi Çakmak, Hacıhasan, Hamidiye, Kurtuluş, Gazikemal, Gaziosmanpaşa, Atatürk, Alpullu beldesinin Gülbahçe, Karahalil beldesinin Demirkapı mahallesi, Kuleli, Kumrular, Minnetler, Mutlu, Hazinedar, Müsellim, Nadırlı, Osmaniye, Pancarköy, Sinanlı, Sofuhalil, Taşköprü, Taşağıl, Erikleryurdu, Karabayır, Karacaoğlan, Karahalil, Kuzuçardağı, Nacak köyleri, Büyükkarıştıran beldesinin Yeni Mahallesi ile Büyükmandıra beldesine 24 Kasım Pazar bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Çukurpınar köyünde 09.00-15.00, Atatürk Mahallesi'nde 09.00-14.00, Yeni Mahallesi'nde 09.00-12.00, diğer belde, köy ve mahallelerde ise 08.30-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızılay'dan Demirköy'e Ziyaret - Son Dakika

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