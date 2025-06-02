Kızılay'dan Göçer Ailelere Bayram Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kızılay'dan Göçer Ailelere Bayram Sevinci

02.06.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Diyadin'deki göçer ailelere Kurban Bayramı öncesi ikram ve hediyelerle destek oldu.

Türk Kızılay, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yüksek rakımlı yaylada yaşam sürdüren göçer aileler ve çocukları, Kurban Bayramı öncesinde ikramlar ve hediyelerle sevindirdi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi ile Diyadin Şubesi, ilçenin güneyinde Tendürek Dağı'nın eteklerinde yer alan Çoban Yaylası'ndaki göçer aileler ve çocukları için etkinlik düzenledi.

Yaylaya giden Kızılay gönüllüleri, burada küçükbaş hayvanlarının her türlü bakımını yapan göçerler ve onların çocuklarıyla bir araya geldi.

Palyaço kıyafetleri giyen gönüllüler, çocuklarla oyunlar oynayıp daha sonra dondurma, içecek ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Yaylada bulunanlara yemek ikram edilen etkinlikte, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çocuklara bayramlık elbiseler hediye edildi, ardından hep birlikte halay çekilip eğlenceli vakit geçirildi.

Çocukların rengarenk uçurtmaları gökyüzüne bıraktığı etkinliğe Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Diyadin Şube Başkanı Suat Özden de etkinliğe katıldı.

Terörsüz bir ortamda dağlara ve yaylalara çıkmanın mutluluğunu yaşadılar

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı, AA muhabirine, ilkbaharın gelişiyle kırsalda etkinlikleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Yaylada yediden yetmişe herkesin çok mutlu olduğunu dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

"Arkamızda Tendürek Dağı ve diğer tarafımızda da Ağrı Dağı görünüyor. Bir yanda baharın coşkusu yaşanıyor, diğer yandan da Kurban Bayramı yaşanıyor. Gönüllülerimizle beraber çocuklarla harika bir gün geçirdik. Oyun oynadık, ikramlarda bulunduk. Çeşitli hediyeler verdik. Koyun ve kuzuların olduğu yemyeşil bir yayla. Terörsüz bir ortamda dağlara ve yaylalara çıkmanın ne kadar güzel olduğunu bir Kızılaycı olarak Tendürek Dağı'nın eteklerinde fazlasıyla hissettik."

Ömer Doğan da "Minnettarız. Yaylamızda ilk defa böyle bir şenlik yapıldı ve bizi çok mutlu etti. Halay çektik, eğlendik, çok güzeldi." dedi.

Ayhan Yaşar ise yayladaki herkesin etkinlikle eğlendiğini söyledi.

Yaylada yaşamanın güzel yanlarının yanında zorluklarının da olduğuna dikkati çeken Yaşar, "Çocukları sevindirdiler, hediye dağıttılar, ikramda bulundular. Herkes mutlu oldu. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar hepsi halay çekti, eğlendi. Bütün çocuklar mutlu oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Etkinlikler, Diyadin, Kızılay, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay'dan Göçer Ailelere Bayram Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
19:41
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:25:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Göçer Ailelere Bayram Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.