Kızılay\'dan Mutlu Çocuklar Etkinliği

Ağrı'da, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri Kurban Bayramı için kuaförler eşliğinde köy çocuklarının saç bakımını yapıp etkinliklerle sevindirdi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ihtiyaç sahiplerine yardımların yanında sosyal projeleri de hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda gönüllü kuaförler eşliğinde Güllüce köyünü ziyaret eden ekipler, çocukların yüzünü boyayıp ardından saç bakımını yaptı.

Gönüllüler, palyaço ve müzik eşliğinde halay çekip sevindirdikleri çocuklara hediye verip ikramlarda bulundu.

Kuaför Barış Özdemir, AA muhabirine, herkesin her meslekte iyilikte bulunabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Özdemir, "Amacımız dayanışmaya vesile olmak ve köy çocuklarının mutluluğuna tanıklık etmektir. Çocukların anne ve babalarının hayır dualarını almak istiyoruz. Kızılay ile köy köy dolaşıp böyle etkinliklerde bulunuyoruz. Kuaför arkadaşlarımız da böyle bir etkinlik yaparak dayanışmaya vesile olabilirler." diye konuştu.

Köy muhtarı Kerem Özdemir ise etkinlikten dolayı çocukların çok mutlu olduğunu dile getirerek, gönüllülere teşekkür etti.