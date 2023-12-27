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Kızılay ve SUBÜ öğrencileri Dokurcun'da sağlık hizmeti verdi - Son Dakika
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Kızılay ve SUBÜ öğrencileri Dokurcun'da sağlık hizmeti verdi

Türk Kızılay Akyazı Şubesi ve SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, Dokurcun'da tansiyon, kan şekeri ve kilo/boy endeksi ölçümleri yaptı. Mahalle sakinlerine sağlık hizmetleri sunuldu ve sağlık eğitimleri verildi.

Kızılay ve SUBÜ öğrencileri Dokurcun\'da sağlık hizmeti verdi
27.12.2023 - 17:23,
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Türk Kızılay Akyazı Şubesi ve SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri, Dokurcun'da tansiyon, kan şekeri ve kilo/boy endeksi ölçümleri yaptı.

Türk Kızılay Akyazı Kadın Başkanı Sevinç Özer, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tanrıkulu, SUBÜ Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu Başkanı Esmanur Karaman, Başkan Yardımcısı Enes Alioğlu, Genç Sağlıkçılar Topluluğu Başkanı Sena Kazdal ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve gönüllüleri ile Dokurcun Mahallesi'nde sağlık hizmetlerini mahalle sakinlerine taşıdı.

Mahalledeki 60 ev ziyaret edilerek, evde yaşayanların sağlık durumları detaylı şekilde saptandı. Sağlık hizmetleri kapsamında, tansiyon, kan şekeri ve kilo/boy endeksi ölçümleri yapıldı.

Mahalle sakinlerinin sağlık durumlarını daha yakından anlamak ve önleyici sağlık hizmetleri sunmak amacıyla yapılan ölçümlerin, bireylerin kişisel sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak önemli veriler sağladığı belirtildi.

Aynı zamanda mahalledeki kahvehanelerde de sağlık taramaları ve eğitimler düzenlendi.

Sağlık eğitimi alan mahalle sakinleri, uzman hemşireler ve öğrenciler tarafından bilgilendirilerek sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda önemli bilgiler edindi.

Kaynak: AA
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