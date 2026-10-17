Ankara\'da ayı yerleşim yerine indi: Yokuş aşağı ittiği çöp konteyneri araçlara çarptı

Ankara'da ayı yerleşim yerine indi: Yokuş aşağı ittiği çöp konteyneri araçlara çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kızılcahamam'ın Yenice Mahallesi'ndeki Özen Sitesi'ne gece 02.30 sıralarında gelen bir ayı, yiyecek bulmak için çöp konteynerini karıştırdı. Bir şey bulamayınca konteyneri yokuş aşağı iteren ayının bu hareketi, sitede park halindeki birkaç aracın hasar görmesine neden oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yerleşim yerine gelen ayının çöp konteynerini yokuş aşağı iteklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
GECE YARISI SİTEYE GELDİ
Yenice Mahallesi Özen Sitesi'nde gece saat 02.30 sıralarında ortaya çıkan ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.
KONTEYNERİ YOKUŞ AŞAĞI İTTİ
Aradığını bulamayan ayı, bu kez konteyneri yokuş aşağı itekleyerek adeta oyun oynadı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen konteyner, park halindeki birkaç araca zarar verdi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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