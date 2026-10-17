Ankara'da ayı yerleşim yerine indi: Yokuş aşağı ittiği çöp konteyneri araçlara çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Ankara'da ayı yerleşim yerine indi: Yokuş aşağı ittiği çöp konteyneri araçlara çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara\'da ayı yerleşim yerine indi: Yokuş aşağı ittiği çöp konteyneri araçlara çarptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcahamam'ın Yenice Mahallesi'ndeki Özen Sitesi'ne gece 02.30 sıralarında gelen bir ayı, yiyecek bulmak için çöp konteynerini karıştırdı. Bir şey bulamayınca konteyneri yokuş aşağı iteren ayının bu hareketi, sitede park halindeki birkaç aracın hasar görmesine neden oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yerleşim yerine gelen ayının çöp konteynerini yokuş aşağı iteklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GECE YARISI SİTEYE GELDİ

Yenice Mahallesi Özen Sitesi'nde gece saat 02.30 sıralarında ortaya çıkan ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.

KONTEYNERİ YOKUŞ AŞAĞI İTTİ

Aradığını bulamayan ayı, bu kez konteyneri yokuş aşağı itekleyerek adeta oyun oynadı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen konteyner, park halindeki birkaç araca zarar verdi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
KızılcahamamAuto OlaysızHayvanlarGüvenlikYeniceAnkaraGüncelÇevreYaşamOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan’ı korumak için her türlü adımı atacağız Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi Tartıştığı kocasının otomobiline çekiçle zarar verdi
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
19:33
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
18:59
Pezeşkiyan’dan Mekke İttifakı’na yeşil ışık: Yer almaya hazırız
Pezeşkiyan'dan Mekke İttifakı'na yeşil ışık: Yer almaya hazırız
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:22
Fransa’da protestolar şiddetlendi Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
Fransa’da protestolar şiddetlendi! Tarihi bina ateşe verildi, belediye basıldı
18:04
Canlı anlatım: Kadıköy’de ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Kadıköy'de ikinci gol geldi
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 20:33:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara'da ayı yerleşim yerine indi: Yokuş aşağı ittiği çöp konteyneri araçlara çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei