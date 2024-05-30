Kızıltepe Kaymakamlığı, El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi için protokol imzaladı - Son Dakika
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Kızıltepe Kaymakamlığı, El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi için protokol imzaladı

Kızıltepe Kaymakamlığı, El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi için protokol imzaladı

Kızıltepe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi finansörlüğünde hayata geçirilecek. Proje, çocukların ve gençlerin fen, mühendislik, matematik ve sanat alanları arasında ilişki kurarak bakış açılarını geliştirmeyi hedefliyor. Protokol, Şanlıurfa GAP İdaresinde imzalandı. Kaymakam Abdullah Şahin, projenin ilçeye ve gençlere hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

30.05.2024 17:01
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Kızıltepe Kaymakamlığınca hazırlanan "El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi"nde protokol imzalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, GAP Bölge Kalkınma İdaresi finansörlüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında hayata geçirilecek olan proje ile çocukların ve gençlerin fen, mühendislik, matematik ve sanat alanları arasında ilişki kurarak bakış açılarını geliştirmelerinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, proje ile ilgili protokolün Şanlıurfa GAP İdaresinde imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, projenin ilçeye, çocuklara ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Şahin, katkısı olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral'a ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törene, GAP Bölge İdaresi Kalkınma Başkanı Dr. Hasan Maral, GAP Bölge Kalkınma İdaresinde koordinatör Adalet Akbaş'ın da katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe Kaymakamlığı, El Cezeri Yaşayan Kütüphane Projesi için protokol imzaladı - Son Dakika

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