Kızıltepe'den Öğretmenler Günü Mesajı

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Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında, öğretmenlik mesleğinin dünyanın en onurlu ve kutsal mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin öğrencilerini milletine faydalı, memleketine karşı sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerine vakıf, doğrunun yolunda ve erdemli vatandaşlar olarak yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, evlatlarımızı geleceğe hazırlarken onları adeta bir sanatkarın sanat eserini işlediği gibi işler, özveriyle yetiştirir. Dolayısıyla öğretmenlerimiz en büyük emektarlarımız, toplumumuzun mimarları ve cehaletin en büyük savaşçılarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetleri tarifsiz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunarken, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Bütün kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."