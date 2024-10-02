KKE'den Yunan Hükümetine Sert Eleştiri

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Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan hükümetini İsrail'in eylemlerine destek verip büyük bir sorumluluk üstlenmek ve ülkeyi belirsiz bir savaşın içine çekmekle suçladı.

KKE'den Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ve İran'ın İsrail'e füze saldırısında bulunması üzerine açıklama yayımladı.

İran'ın füze saldırısının, "İsrail'in sürekli sürdürdüğü suç eylemlerine misilleme" olarak değerlendirildiği açıklamada; bunun, beklenen bir gelişme olduğu belirtildi.

Özellikle, İsrail ve müttefiklerinin İran'a yapacağı olası bir saldırının durumu daha da kötüleştirebileceği ifade edilen açıklamada, Binyamin Netanyahu hükümetinin, sadece diğer halklara değil, kendi halkına da zarar verdiği vurgulandı.

Yunan hükümetinin, İsrail'in eylemlerine destek vererek büyük bir sorumluluk üstlendiği ve ülkeyi belirsiz bir savaşın içine çektiğine dikkat çekilen açıklamada; halkın, emperyalist müdahalelerin ve savaşların kurbanı olmaması gerektiği vurgulandı.