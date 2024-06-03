KKTC'de Hava Sıcaklığı 44 Dereceye Ulaştı - Son Dakika
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KKTC'de Hava Sıcaklığı 44 Dereceye Ulaştı

KKTC\'de Hava Sıcaklığı 44 Dereceye Ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı. Meteoroloji Dairesi, ülkenin sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı uyarısında bulundu. İç kesimlerde 38-41, sahillerde 33-36 derece civarında seyreden sıcaklıkların yangın ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

03.06.2024 18:48
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı.

TAK'ın haberine göre, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada ise 7 Haziran'a kadar ülkenin sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde olmasının beklendiği belirtilerek, sıcaklığın iç kesimlerde 38-41, sahillerde de 33-36 derece civarında seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

Yangın ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması çağrısı

Arazi ve orman yangınları ile sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması gerektiğine değinilen açıklamada, 12.00 -16.00 saatlerinde güneş altında çalışılmaması tavsiye edildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 7-10 Haziran'da iç kesimlerde 35-38, sahillerde de 30-33 derece dolaylarına düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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