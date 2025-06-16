KKTC'de Sivil Savunma Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC'de Sivil Savunma Tatbikatı

16.06.2025 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC, sığınak ve siren tatbikatı düzenleyerek vatandaşları acil durum hazırlığına çağırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı, siren ve sığınak kullanımına dair vatandaşların da katılımıyla tatbikat düzenleneceğini açıklayarak, son gelişmeler ışığında vatandaşlara bireysel hazırlık çağrısında bulundu.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalardan dolayı yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de 10'u genel, 258'i özel olmak üzere toplam 268 sığınak bulunduğu ve bu alanların yaklaşık 200 bin kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada, Sivil Savunma Teşkilatı'nın büyük kapasiteli oteller, geniş bodrum hacimli binalar ve kamuya açık alanları da sığınak planlamasına dahil ettiği belirtilerek, OHAL ilan edilmesi durumunda bu alanların da halkın kullanımına doğrudan açılacağı aktarıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı'nın 25 Haziran Çarşamba günü Gazimağusa'da halkın katılımıyla sığınak ve siren kullanımına dair bölgesel bir tatbikat düzenleyeceği belirtilen açıklamada, tatbikatla ilgili detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

KKTC'ye doğrudan bir tehdit olmadığı ancak her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanan açıklamada vatandaşlara bireysel hazırlık yapmaları çağrısında bulunuldu.

Vatandaşlardan evlerinde geçici sığınma alanı oluşturma ve su, el feneri, radyo, temel gıda, ilk yardım seti içeren acil durum çantası hazırlamaları istenilen açıklamada, toplanma alanlarının KKTC Sivil Savunma Teşkilatı'nın internet sitesinden öğrenilebileceği bildirildi.

Açıklamada, acil durumlarda radyo yayınları, şehir merkezleri ve camilerden yapılacak duyuruların dikkate alınması talep edildi.

Adadaki İngiliz üsleri ve Rumların İsrail ile yakın ilişkileri

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından ordunun güvenlik seviyesi yükseltilerek, hastaneler hazır hale getirildi.

Rum Yönetimi, ülke genelinde sığınakları gösteren mobil uygulamayı devreye alırken, sağlık personelinin de izinlerini kaldırdı.

Yaklaşık 1 milyon nüfusu olan GKRY'de sığınakların sadece nüfusun yüzde 30'una yeteceğini açıklayan Rum İçişleri Bakanı Constantinos Loannou, sığınak kapasitesinin arttırılması için arayış içinde olduklarını açıkladı.

Rum muhalefeti ve insan hakları savunucuları, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in İsrail'e, Gazze, Lübnan ve İran konularındaki koşulsuz ve açık desteği ile Ada'daki İngiliz egemen üslerinin bölgesel çatışmalarda kullanılmasının Kıbrıs'ı hedef haline getirdiğini belirtiyor.

Ayrıca, bazı Rum gazeteleri de yayınladıkları haberlerde, İsrail'in sivil uçaklarının bir kısmını vurulma riskine karşın GKRY'ye getirmesi ve İngiliz üslerinden kalkan askeri uçakların İsrail jetlerine yakıt ve istihbarat desteği sağladığı yönündeki bilgiler yüzünden Kıbrıs'ın İran'ın hedefi haline gelebileceğini savunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, İsrail, Sağlık, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Sivil Savunma Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
Metroda ünlü var Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

22:59
İran’dan yeni misilleme Tel Aviv ve Hayfa’yı vuruyorlar
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vuruyorlar
22:39
Suriye, hava sahasını kapattı
Suriye, hava sahasını kapattı
21:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran’a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor
10:28
Trump’ın tehdidi sonrası İran, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
10:24
Teşkilat sezon finalinde büyük veda Kate gitti, maske düştü
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü
10:16
Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş
10:07
Akaryakıta okkalı bir zam daha Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
10:05
İran, MOSSAD casusunu idam etti
İran, MOSSAD casusunu idam etti
09:56
Fenerbahçe’nin yıldızları düğünde halay çekti
Fenerbahçe'nin yıldızları düğünde halay çekti
09:51
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti
09:47
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
İsrail 4 gündür vuruyor ama Fordo hala ayakta
09:30
Nişanda şaka sınırlarını zorladı Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
09:17
Pezeşkiyan’dan ulusal birlik çağrısı
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2025 01:01:20. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'de Sivil Savunma Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.