KKTC'de Uçan Araba Yarışmasında Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC'de Uçan Araba Yarışmasında Başarı

26.05.2025 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lise öğrencileri, TEKNOFEST'te 'en iyi algoritma' ödülü kazanarak dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda yazdıkları kodla "en iyi algoritma" ödülüne layık görülen lise öğrencileri, aynı kategoride ikincilik ödülünü de Konya'ya getirdi.

Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Deniz Altun ve 9. sınıf öğrencisi Emirhan Gezgin, 1-4 Mayıs'ta KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e "KTP Kılıçarslan Akıncıları" takımıyla katıldı.

Altun ve Gezgin'in takımı, "Uçan Araba Simülasyon Yarışması"nda ikinci olsa da yaptıkları yazılımla "en iyi algoritma" ödülünün sahibi oldu.

Ali Deniz Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip arkadaşı Emirhan Gezgin ile TEKNOFEST'te dereceye girmek için yoğun ve disiplinli bir çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.

Yarışmada itfaiye, ambulans, kargo aracı ve Cezeri gibi uçan araba simülasyonlarına doğru kodları yazarak ödül aldıklarını dile getiren Altun, "Bize senaryolar verildi. Deneme süreçlerimiz oldu, yolları denedik, bu araçlara kod yazarak kazasız uçması için çalıştık. En son finallerde de 5 senaryo verdiler, senaryoların çalışmasını istediler. Orada da sunumumuzu yaptık. Kategorimizde ikincilik ve 'En iyi algoritma' ödülü kazandık. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye için önemli işler başarmak istediğini söyleyen Altun, "Baykar'da çalışmayı çok istiyorum. Orada bir uçan araba ekibinde çalışmak veya uçak yapımında görev almak benim için en büyük hedef. Bu ülkeye en azından bir uçak için, Cezeri için yazdığım bin satırlık bir kod bile benim için çok büyük bir katkı. Ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Lisenin Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve takımın danışmanı İlhan Yılmaz da iki lise öğrencisinin güzel bir çalışmayla elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Takımın 2 öğrenciden oluştuğunu belirten Yılmaz, "Danışmanları olarak ben görev alıyorum. Takım kaptanımız Ali Deniz Altun, kodlama kısmında görev alıyor. Algoritmaların dönüştürülmesi, raporlamaların yapılması ve programların test edilmesinde Emirhan Gezgin isimli öğrencimiz görev alıyor. Ali Deniz, bu yıl 12. sınıf. Emirhan ise henüz 9. sınıf, 9. sınıfta böyle bir başarıya kavuşmuş oldu." dedi.

Başarılarını sürdürmek istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Okulumuzda üst sınıftaki örnek, rol model öğrenciler alt sınıftaki öğrencilere mentörlük yapıyor. Bu okulumuzda aldığımız bir karar. İlk dönemden beri uyguluyoruz. Bu mentörlükle takımlar oluşturuyoruz. Büyük sınıflarla küçük sınıfları bir araya getiriyoruz. Bir 'akran öğrenimi' ya da 'bilgi aktarılması' diyebiliriz. Hem ağabeylerini örnek alıyorlar, rol model alıyorlar hem de onlarla aynı takımda çalışıp başarılara imza atıyorlar. Gelecek yıl şimdi 9. sınıfta olan öğrencimiz takım kaptanı olacak ve yeni gelecek öğrencilerden birini de onun yanına koyacağız. Böyle yaparak başarıyı sürdürmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Algoritma, Teknofest, Havacılık, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Kıbrıs, Kıbrıs, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Uçan Araba Yarışmasında Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Pakistan Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti

15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
13:01
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 15:26:09. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'de Uçan Araba Yarışmasında Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.