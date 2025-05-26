KKTC'de Uçan Araba Yarışmasında Başarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda yazdıkları kodla "en iyi algoritma" ödülüne layık görülen lise öğrencileri, aynı kategoride ikincilik ödülünü de Konya'ya getirdi.

Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ali Deniz Altun ve 9. sınıf öğrencisi Emirhan Gezgin, 1-4 Mayıs'ta KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e "KTP Kılıçarslan Akıncıları" takımıyla katıldı.

Altun ve Gezgin'in takımı, "Uçan Araba Simülasyon Yarışması"nda ikinci olsa da yaptıkları yazılımla "en iyi algoritma" ödülünün sahibi oldu.

Ali Deniz Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip arkadaşı Emirhan Gezgin ile TEKNOFEST'te dereceye girmek için yoğun ve disiplinli bir çalışma süreci geçirdiklerini söyledi.

Yarışmada itfaiye, ambulans, kargo aracı ve Cezeri gibi uçan araba simülasyonlarına doğru kodları yazarak ödül aldıklarını dile getiren Altun, "Bize senaryolar verildi. Deneme süreçlerimiz oldu, yolları denedik, bu araçlara kod yazarak kazasız uçması için çalıştık. En son finallerde de 5 senaryo verdiler, senaryoların çalışmasını istediler. Orada da sunumumuzu yaptık. Kategorimizde ikincilik ve 'En iyi algoritma' ödülü kazandık. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye için önemli işler başarmak istediğini söyleyen Altun, "Baykar'da çalışmayı çok istiyorum. Orada bir uçan araba ekibinde çalışmak veya uçak yapımında görev almak benim için en büyük hedef. Bu ülkeye en azından bir uçak için, Cezeri için yazdığım bin satırlık bir kod bile benim için çok büyük bir katkı. Ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Lisenin Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve takımın danışmanı İlhan Yılmaz da iki lise öğrencisinin güzel bir çalışmayla elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Takımın 2 öğrenciden oluştuğunu belirten Yılmaz, "Danışmanları olarak ben görev alıyorum. Takım kaptanımız Ali Deniz Altun, kodlama kısmında görev alıyor. Algoritmaların dönüştürülmesi, raporlamaların yapılması ve programların test edilmesinde Emirhan Gezgin isimli öğrencimiz görev alıyor. Ali Deniz, bu yıl 12. sınıf. Emirhan ise henüz 9. sınıf, 9. sınıfta böyle bir başarıya kavuşmuş oldu." dedi.

Başarılarını sürdürmek istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Okulumuzda üst sınıftaki örnek, rol model öğrenciler alt sınıftaki öğrencilere mentörlük yapıyor. Bu okulumuzda aldığımız bir karar. İlk dönemden beri uyguluyoruz. Bu mentörlükle takımlar oluşturuyoruz. Büyük sınıflarla küçük sınıfları bir araya getiriyoruz. Bir 'akran öğrenimi' ya da 'bilgi aktarılması' diyebiliriz. Hem ağabeylerini örnek alıyorlar, rol model alıyorlar hem de onlarla aynı takımda çalışıp başarılara imza atıyorlar. Gelecek yıl şimdi 9. sınıfta olan öğrencimiz takım kaptanı olacak ve yeni gelecek öğrencilerden birini de onun yanına koyacağız. Böyle yaparak başarıyı sürdürmek istiyoruz."