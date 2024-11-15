KKTC\'nin 41. Yıl Dönümü Kutlaması

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Deniz Kuvvetlerinin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısının halkın ziyaretine açık olacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında; Deniz Kuvvetlerinin TCG BORA, TCG ATAK ve TCG BARTIN gemileri ile TCG GÜR denizaltısı, 15 Kasım 2024 tarihinde Gazimağusa ve Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirileceği bildirildi. Gemiler 10.00 - 12.00 ve 14.00 - 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.