Kobani Davası'ndan sonra Batman, Tunceli, Siirt ve Mardin'de eylem yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kobani Davası'ndan sonra Batman, Tunceli, Siirt ve Mardin'de eylem yasağı

Kobani Davası\'ndan sonra Batman, Tunceli, Siirt ve Mardin\'de eylem yasağı

Kobani Davası'nda verilen cezaların ardından Batman, Tunceli, Siirt ve Mardin'de olası protesto eylemlerini önlemek amacıyla eylem ve etkinlikler yasaklandı. Mardin, Batman, Siirt ve Mardin valilikleri tarafından yapılan açıklamalarda, 16 Mayıs 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

16.05.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

(MARDİN) - Kobani Davası'nda verilen cezaların ardından olası protestolara karşı Batman, Tunceli, Siirt ve Mardin'de de eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen Kobani Davası'nın karar duruşmasında sanıklara verilen cezaların açıklamasının ardından Doğu ve Güneydoğu'daki kentlerde olası protesto eylemlerini önlemek amacıyla çok sayıda kentte yasaklama kararı alındı. Bu kapsamda, Mardin, Batman, Siirt ve Mardin valiliklerince alınan kararla eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Valiliklerce yapılan açıklamalarda, 4 kentte 16 Mayıs 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. AÇıklamalarda, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, jandarma bölgesi dahil olmak üzere il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 16 Mayıs saat 18.45'ten 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Kobani Davası, 19 Mayıs, Tunceli, Mardin, Batman, Siirt, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kobani Davası'ndan sonra Batman, Tunceli, Siirt ve Mardin'de eylem yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:37:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kobani Davası'ndan sonra Batman, Tunceli, Siirt ve Mardin'de eylem yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement