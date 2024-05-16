Kobani Davası\'ndan sonra Batman, Tunceli, Siirt ve Mardin\'de eylem yasağı

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AHMET ÜN

(MARDİN) - Kobani Davası'nda verilen cezaların ardından olası protestolara karşı Batman, Tunceli, Siirt ve Mardin'de de eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen Kobani Davası'nın karar duruşmasında sanıklara verilen cezaların açıklamasının ardından Doğu ve Güneydoğu'daki kentlerde olası protesto eylemlerini önlemek amacıyla çok sayıda kentte yasaklama kararı alındı. Bu kapsamda, Mardin, Batman, Siirt ve Mardin valiliklerince alınan kararla eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Valiliklerce yapılan açıklamalarda, 4 kentte 16 Mayıs 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. AÇıklamalarda, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, jandarma bölgesi dahil olmak üzere il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 16 Mayıs saat 18.45'ten 19.05.2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.