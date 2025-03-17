Kobani'deki Aile Katliamı Kınandı - Son Dakika
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Kobani'deki Aile Katliamı Kınandı

DEM Parti, Kobani'de bir aileye yönelik saldırıyı insanlık suçu olarak tanımladı ve kınadı.

17.03.2025 12:05
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(ANKARA) - DEM Parti MYK'sından yapılan açıklamada Kobani'de aynı aileden anne, baba ve yedi çocuğun öldüğü, iki yurttaşın ise yaralandığı belirtilerek "Güvenlik bahanesiyle çocukların ve sivillerin katledilmesini asla kabul etmiyoruz. Barış ihtimalinin konuşulduğu bir süreçte, yedisi çocuk dokuz kişilik bir aile hunharca katledildi. Bu,sıradan bir saldırı değildir; aynı zamanda barış umutlarını yok etmeye dönük bilinçli bir mesajdır. AKP iktidarını, çocukların da içerisinde olduğu sivillerin katledilmesiyle ilgili derhal bir açıklama yapmaya ve bu alçakça suçu işleyenleri açığa çıkarmaya çağırıyoruz" denildi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kobani'de aynı aileden anne, baba ve yedi çocuğun öldüğü, iki yurttaşın ise yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kobani'nin Berxbotan köyüne yönelik gerçekleştirilen SİHA saldırısında aynı aileden anne, baba ve yedi çocuğun katledildiğini, iki yurttaşın ise yaralandığını derin bir öfke ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu katliam, insanlık vicdanını derinden yaralayan bir savaş suçudur. Bölgedeki sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir saldırıdır. Çocukların, kadınların ve masum ailelerin hedef alınması, insanlık dışı bir zihniyetin göstergesidir.

Yaşamını yitiren çocuklar başta olmak üzere tüm kayıplarımızın acısını en derinden hissediyor, yaralıların en kısa sürede iyileşmesini diliyor ve bu insanlık dışı saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Savaşın her türlüsünü reddeden bir siyasi anlayışla, bu saldırının faillerinin mutlaka hesap vermesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetiminin geçici Şam hükümeti ile anlaşma imzaladığı ve her türlü saldırıya karşı resmi karar aldığı bir süreçte gerçekleşen bu olay tesadüf değildir, bölgede gerilimi tırmandırmaya ve barış umutlarını hedef almaya yönelik kasıtlı bir eylemdir. Sayın Öcalan'ın da daha önce işaret ettiği üzere, bir sabotaj çabasıdır.

Devamlı olarak sınır ötesinden saldırı ve tehdit algısı varmış gibi yapanlara soruyoruz: Katledilen çocuklar sizin için güvenlik tehdidi midir? Güvenlik bahanesiyle çocukların ve sivillerin katledilmesini asla kabul etmiyoruz. Barış ihtimalinin konuşulduğu bir süreçte, yedisi çocuk dokuz kişilik bir aile hunharca katledildi. Bu,sıradan bir saldırı değildir; aynı zamanda barış umutlarını yok etmeye dönük bilinçli bir mesajdır. AKP iktidarını, çocukların da içerisinde olduğu sivillerin katledilmesiyle ilgili derhal bir açıklama yapmaya ve bu alçakça suçu işleyenleri açığa çıkarmaya çağırıyoruz.

DEM Parti olarak bu aleni vahşeti ulusal ve uluslararası tüm platformlarda gündeme taşıyacağız. Sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi bütün gücümüzle sürdüreceğiz. Bağımsız uluslararası kurumların derhal soruşturma başlatmasını, saldırının arka planını aydınlatmasını ve sorumluları ortaya çıkarmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Kobani, Baba, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kobani'deki Aile Katliamı Kınandı - Son Dakika

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