KOBİ Kredileri Patladı - Son Dakika
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KOBİ Kredileri Patladı

CHP'li Türker Ateş, batık KOBİ kredilerinin yüzde 105 arttığını ve durumun acil önlemler gerektirdiğini belirtti.

14.05.2025 13:05
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(ANKARA)- CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, "Batık KOBİ kredileri son bir yılda yüzde 105 arttı. İktidarın ekonomi politikaları, ülkenin can damarı olan KOBİ'leri borç sarmalına sürüklüyor. Borçlar artık ödenemez duruma geldi. Son günlerde çıkan satılık fabrika haberleri de bu durumu doğruluyor" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek faize dayalı ekonomi politikasının KOBİ'lerin çarklarını durdurduğunu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek komutasındaki ekonomi yönetiminin, reel sektörü gözden çıkardığını kaydetti.

BDDK verilerine göre son bir yılda batık KOBİ kredilerinin ciddi biçimde artışa geçtiğini ve2 Mayıs 2025 itibarıyla takipteki KOBİ kredilerinin 115 milyar lirayı aştığını vurgulayan Ateş, şöyle devam etti:

"Batık KOBİ kredileri son bir yılda yüzde 105 arttı. İktidarın ekonomi politikaları, ülkenin can damarı olan KOBİ'leri borç sarmalına sürüklüyor. Borçlar artık ödenemez duruma geldi. Son günlerde çıkan satılık fabrika haberleri de bu durumu doğruluyor. Yüksek faize dayalı ekonomi politikası KOBİ'lerin çarklarını durduruyor. Mehmet Şimşek komutasındaki ekonomi yönetimi, reel sektörü gözden çıkarmış durumda. Durum her geçen gün daha da vahimleşiyor.

"Faizler yüksek, piyasalar durgun, ödeme zinciri kırılmış"

Mayıs 2024'te 56 milyar TL olan takipteki KOBİ kredilerinin Mayıs 2025'te 115 milyar TL'yi aştı.  KOBİ'ler üretimin, istihdamın ve yerel kalkınmanın bel kemiğidir. Onlar batarsa, Türkiye'nin ekonomisi de batar. Sektörel kırılganlık derinleşiyor, küçük işletmeler hayatta kalma mücadelesine birer birer yenik düşüyor. Bankacılık sistemindeki veriler açık: KOBİ'ler nefes alamıyor. Faizler yüksek, piyasalar durgun, ödeme zinciri kırılmış durumda. İktidar ise hala pembe tablolarla meşgul."

"Sanayicinin batmasına göz yumuluyor"

Günü kurtaran değil, yarını planlayan, gerçekçi adımların bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Türker Ateş, "Üretenin değil, borç verenin korunduğu bir ekonomi modelini reddediyoruz. CHP olarak KOBİ'ler için düşük faizli yeniden yapılandırma, gerçek anlamda güçlü bölgesel teşvikler ve kamusal destek programları öneriyoruz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Sanayicinin bir gün bile dayanacak hali kalmadı. Faizler yükselirken, sanayicinin batmasına göz yumuluyor. İstihdam kayıpları daha fazla artmadan acil eylem planı şart. Bu işin artık şakası kalmadı" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel KOBİ Kredileri Patladı - Son Dakika

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