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Kocaeli Başiskele'de vinç yangını itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de vinç yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir vinçte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Vinç kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli Başiskele\'de vinç yangını itfaiye tarafından söndürüldü
24.01.2024 - 11:24,
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir vinçte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seymen Mahallesi Cuma Sokak'ta ağaçların budanması için çağrılan özel bir firmaya ait 34 EFJ 652 plakalı sepetli vinçte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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