Kocaeli'de 2.500 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'de 2 bin 500 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze'de kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 500 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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