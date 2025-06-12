Kocaeli'de 29 Mahkum Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 29 Mahkum Tahliye Edildi

12.06.2025 13:39
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Kocaeli'de yeni kanunla 29 kişi tahliye, 101 kişi denetimli serbestliğe ayrıldı.

KOCAELİ'DE CEZAEVLERİNDEN 29 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

CEZA ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Kocaeli'de bulunan cezaevlerinden 29 kişinin tahliye edildiği, 101 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığı, 170 kişinin ise açık cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün bugün Kocaeli Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından içerisinde 5 cezaevi barındıran, kamuoyunda 'Kandıra Cezaevi' olarak bilinen Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde toplam 27 kişinin tahliye edildiği açıklayan Akgün, 99 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığı, 145 kişinin ise açık cezaevine sevk edildiğini aktardı. Akgün, bu suçlardan tahliye olanların genelde basit suçlar işlediğini de belirtti.

Başsavcı Akgün, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 kişinin tahliye edildiği, 44 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığı, 67 kişinin ise açık cezaevine sevk edildiğini, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise 15 kişinin tahliye olduğunu, 54 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığını, 77 kişinin ise açık cezaevine sevk edildiğini aktardı. Terör suçları hükümlülerinin kaldığı 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ile ilgili de bilgi veren Akgün, 1 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığı, 1 kişinin ise açık cezaevine sevk edildiği belirtildi.

İLK 6 AYDA 23 BİN 374 SORUŞTURMA DOSYASI

Cezaevinde toplam 5 bin 255 hükümlü olduğunu da açıklayan Akgün Kocaeli Adliyesi'ndeki dosya sayılarını da paylaştı. Akgün, bu yılın ilk 6 ayında gelen soruşturma dosya sayısının 23 bin 374, sonuçlanan dosya sayısının ise 23 bin 128 olduğunu açıkladı. Bu süreçte 7 bin 530 iddianame hazırlanırken 11 bin 350 dosya hakkında takipsizlik, 2 bin 810 dosya hakkında yetkisizlik kararı verildiği, 842 dosyanın birleştirildiği, 3 dosya hakkında ise fezleke hazırlandığını bildirdi. Kocaeli Adliyesi'nde gelen dosya temizleme oranının yüzde 98 olduğunu belirten Başsavcı Akgün, 2021 yılında gelen dosya sayısının 33 bin, 2022 yılında 39 bin 676, 2023 yılında 45 bin 557, 2024 yılında ise 53 bin 408 olduğunu belirterek artışa dikkat çekti.

Öte yandan yine kanun kapsamında Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 kişinin tahliye olduğunu, 2 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığı, 25 kişinin ise açık cezaevine sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 29 Mahkum Tahliye Edildi - Son Dakika

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