Kocaeli\'de 3 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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KOCAELİ'de, 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Körfez ilçesi Hereke Kışladüzü Mahallesi Karaali Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Dumanların arasında kalan 3 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlıkçılar, 3 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.