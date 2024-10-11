Kocaeli'de 345 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Kocaeli'de bir konteynere gizlenmiş 345 kilogram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Lojistik deposuna düzenlenen operasyonda, iş makinesiyle konteynerden etrafı ahşap plakayla kaplı paletli sandık indirildi.
Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 638 paket halinde 345 kilogram skunk bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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