Kocaeli\'de 818 düzensiz göçmen yakalandı

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte ocak-mart aylarında 818 düzensiz göçmenin yakalandığını, ilde bulunan geri gönderme merkezinden 1245 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Vali Yavuz, başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanmasının birinci öncelikleri olduğunu belirterek, bu kapsamda emniyet, jandarma ve diğer birimlerle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik son 3 ayda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Yavuz, söz konusu dönemde terör örgütlerine yönelik 38 operasyonda 97 kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 16'sının tutuklandığını, 20 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Yavuz, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 46 operasyon gerçekleştirildiğini aktararak, "59 organizatör yakalanmış, 29 organizatör ise tutuklanmıştır. (Ocak-mart) Bu dönemde 818 düzensiz göçmen yakalanmış ve ilimizde bulunan geri gönderme merkezinden 1245 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir." diye konuştu.

"1909 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi"

Uyuşturucuyla mücadeleye konusunda da etkin şekilde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Yavuz, son üç ayda gerçekleştirilen 1909 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 349 kişiden 194'ünün tutuklandığını, 74'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Yavuz, operasyonlarda 42 kilogram eroin, 96 kilogram sentetik uyuşturucu, 6 kilogram esrar, 1000 sentetik ecza, 3 bin 511 uyuşturucu hap ve 1091 kenevir bitkisi ele geçirildiğini aktardı.

Organize suç örgütlerine yönelik mücadelelerinin yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizen Yavuz, "3 aylık dönemde 23 operasyon gerçekleştirilmiş, 117 kişi gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmış ve 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 7 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir. 43 tabanca, 5 bin 61 fişek, 53 şarjör ve 17 kesici alet ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, 3 aylık dönemde 1382 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu kazalarda maalesef 1373 kişi yaralanmıştır. Kaza yerinde 10 kişi hayatını kaybetmiştir. Hastaneye sevklerinden sonra da toplam ölü sayısı 26'dır. Dolayısıyla bu sorunu mutlaka çözmeliyiz. Yaya ölümlerini aldığımız tüm tedbirlere rağmen istediğimiz seviyeye çekmekte sorun yaşıyoruz. Bunun sadece güvenlik birimlerinin alacağı tedbirlerle engellenmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili son derece etkin çalışmalar yaptık, kampanya yürüttük. Ancak özellikle otoyollarda dahi karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlarımız var."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan katıldı.