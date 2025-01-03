Kocaeli\'de Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Araçta İki Yaralı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Muallimköy mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. D-100 kara yolundan Ankara istikametine giden E.S. idaresindeki 41 AIA 110 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne ve pompadan yakıt alan 35 AT 0349 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü E.S. ve yanındaki Ü.Y. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir tehlikeye karşı pompa bölüme müdahale ederken, sağlık ekipleri E.S. ve Ü.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.