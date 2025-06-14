Kocaeli'de Babalar Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Kocaeli'de Babalar Günü Kutlamaları

14.06.2025 12:29
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü vesilesiyle mesaj yayımladı. Vali Aktaş, babaların aile yapısının temel direği olduğunu ve fedakarlıklarla çocuklarını geleceğe hazırladıklarını belirtti. Başkan Büyükakın ise baba duasının önemine vurgu yaparak, babaların aile ve millete olan katkılarına dikkat çekti. Her iki lider de tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Babalar Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, babanın, toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direği olduğunu belirtti.

Babaların, ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu hayat sürmelerini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Babalarımız çocuklarımızın en büyük kahramanıdır. Bunun için varlık sebebimiz olan ve üzerimizde sonsuz hakkı bulunan babalarımızın rızasını kazanmak, onların dualarını almak, onlara karşı vefalı olmak her evladın birinci vazifesidir. Bu duygularla başta büyük emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere her türlü imkanını, vaktini, birikimini evlatlarının geleceği için seferber eden tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle sağlıklı, mutlu, huzurlu hayat diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'ın mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da mesajında, baba duasının, sarsılmaz dağın yürekteki yankısı gibi olduğunu, babanın varlığıyla huzur, bakışıyla istikamet, kelamıyla öğüt verdiğini belirtti.

Her evladın, babasının omzunda büyüdüğünü, her milletin babalarının sabrıyla yükseldiğine değinen Büyükakın, "Hayat boyunca tek isteği, evladını iyilikle yürütmek olan babalar, kimi zaman ekmeğini bölmüş, kimi zaman yüreğini. Gecesini gündüzüne katarak yalnızca ailesine değil, milletine de duvar olmuş, direk olmuş, dua olmuştur. Bizim medeniyetimizde baba, edeple, irfanla şekillenen ahlak meşalesidir. Babalar Günü'nde, alın teriyle sofrasını kuran, yüreğiyle evladını büyüten, duasıyla vatanı bekleyen tüm babaların ellerinden hürmetle öpüyorum. Başta aziz şehitlerimizin vakur babaları olmak üzere bütün babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Babalar Günü Kutlamaları - Son Dakika

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