Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı

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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan Tronderbas TR-500-ND isimli gemide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest bölgede bulunan bir tersanede, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan Tronderbas TR-500-ND isimli gemiden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Gemide bulunan 4 mürettebat dumandan etkilendi. 4 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, dumanla dolan gemide mahsur kalan kişinin olup olmadığının belirlenmesi için çalışma sürüyor.