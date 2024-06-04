Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir tersanede çıkan yangında, Tronderbas TR-500-ND isimli gemide bulunan 4 mürettebat dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, mürettebat hastaneye kaldırıldı.

04.06.2024 12:18
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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan Tronderbas TR-500-ND isimli gemide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest bölgede bulunan bir tersanede, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan Tronderbas TR-500-ND isimli gemiden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Gemide bulunan 4 mürettebat dumandan etkilendi. 4 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, dumanla dolan gemide mahsur kalan kişinin olup olmadığının belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de tersanede çıkan yangında 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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