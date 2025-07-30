Kocaeli'de Cinayet Davası

Kocaeli'de bir kişinin öldürülüp gömülmesine ilişkin tutuklu 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Başiskele ilçesinde Serdar Arslan'ın (44) öldürülüp gömülmesine ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Serdar Arslan ile şüpheli Habil Ö'nün gayriresmi şekilde birlikte iş yaptıkları ve Habil Ö'nün alacak verecek meselesi nedeniyle olaydan bir süre önce Arslan'ı öldürmeye karar verdiği öne sürüldü.

Habil Ö'nün, kardeşi Mahsun Ö. ve akrabası S.T. ile cinayet planı yaptığı savunulan iddianamede, Habil Ö'nün, Arslan'ı bağevine çağırdığı, Mahsun Ö'nün ise ağabeyinin temin ettiği silahla ateş ederek onu öldürdüğü, daha sonra Mahsun Ö. ve S.T'nin, cesedi bağevinin yakınında bulunan ormanlık alana gömdüğü kaydedildi.

Habil Ö, Mahsun Ö. ve S.T'nin, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, sanık ağabey kardeşin "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

Olay

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli Başiskele'de Serdar Arslan'ın kaybolduğu başvurusu üzerine çalışma başlatmış, Kocaeli ve İstanbul'da kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Arslan'ın 20 Ocak'ta evinden çıktığını, ormanlık alanda kaybolduğunu tespit etmişti.

Arslan'ın dini nikahlı eşi üzerine kayıtlı aracını Ümraniye Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde bulan polis ekipleri, aracı Ümraniye'ye getiren Mahsun Ö. ve ona yardım ettiği iddia edilen 6 şüpheliyi İstanbul ve Kocaeli'de bulunan adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.

Arslan'ın cesedi ise Başiskele'de bir bağ evinin yakınında gömülü olarak bulunmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden Habil Ö, Mahsun Ö. ve S.T. tutuklanmış, diğerleri salıverilmişti.