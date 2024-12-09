Kocaeli'de Cinayet Davası Başladı

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Kocaeli'de iş insanı Nurhan Ör'ün (56) öldürüldükten sonra cesedinin asitle eritilmesine ilişkin haklarında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile değişen miktarlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle dava açılan tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar I.E, F.G, E.D, C.A, A.T. B.T. ve taraf avukatları ile maktul Nurhan Ör'ün ailesi hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapmaları için sanıklara söz verildi.

Sanık C.A, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek, cesedin liseden arkadaşı Nurhan Ör'e ait olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Ör'ü 35 yıldır görmediğini ve olayın diğer sanıkları I.E. ve A.T'nin kendisini kandırdığını iddia eden C.A, olay günü A.T. ve I.E'nin çiftliğe halıya sarıl halde ceset ile asit getirdiğini söyledi.

C.A, cesedin parçalanması ve asitte eritilmesi için F.G'nin kendisine yardım ettiğini, tüm bunların I.E'nin talimatıyla yapıldığını anlatarak, "Cesedin Nurhan'a ait olduğunu polis sorgusunda öğrendiğim, malzemeleri yok etmem için I.E'den para aldım ancak cinayeti ben işlemedim." diye konuştu.

Sanık C.A, olaydan önce çiftlikte tadilat yapmak için hazırlık yaptığını ancak A.T. ve I.E'nin yönlendirmeleriyle bu olayın içine sürüklendiğini savundu.

"Nurhan, galeride E.D. tarafından etkisiz hale getirildi ve halıya sarıldı"

F.G. ise I.E'in kendisini tehdit ettiğini ve zorla olaya dahil ettiğini öne sürerek, I.E'nin geçmişte cinayetler işlediğini ve intikam almak için 100 kişilik bir ölüm listesi hazırladığı iddiasında bulundu.

I.E. tarafından organize edilen Nurhan Ör'ün öldürülmesine ilişkin planlamada yer aldığını itiraf eden F.G, bunun için de çeşitli malzemeler aldıklarını ifade etti.

F.G, olay günü I.E'nin Ör'ü kaçırma planını "Nurhan, galeride E.D. tarafından etkisiz hale getirildi ve halıya sarıldı. E.D, Nurhan'ın kıyafetlerini giyerek iz bırakmamaya çalıştı. Daha sonra çiftliğe gittik ve burada Nurhan'ın öldüğünü anladık. Ceset, satır ve balta kullanılarak parçalandı ve asitte eritildi." sözleriyle anlattı.

I.E'nin Nurhan Ör'e 145 bin dolarlık halı borcunu ödememek ve senetleri yok etmek için bu cinayeti planladığını ileri süren F.G, I.E'nin halıları satmak için de sahte belgeler hazırladığını ileri sürdü.

F.G, bu olaylara tehdit edildiği için katıldığını ancak artık konuşmaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

Sanık E.D ise F.G'nin kendisinden biber gazı, hat ve telefon istediğini, kendisinin de F.G'nin önerisiyle sakallarını boyattığını dile getirdi.

Olay günü, F.G'nin bir halıyı arabaya koymasına yardım ettiğini, bu sırada "yavaş" diye bir ses duyduğunu ve korktuğunu anlatan E.D, "F.G, beni silah çekerek tehdit etti. Bagajda Nurhan'ın yüzünü gördüm. O an uyuşturucunun etkisindeydim, ne yapacağımı bilmedim." dedi.

E.D, daha sonra F.G'nin talimatıyla aracı Gebze'ye bıraktığını ve kendisine verilen turuncu montu giydiğini belirtti.

"I.E, kimyasal madde temin etmemi istedi"

Sanık A.T. ise I.E'nin Nurhan Ör'e senet imzalatacağını söylediğini kendisinden kimyasal madde temin etmesini istediğini, daha sonra bu maddeleri C.A'nın çiftliğine bıraktığını söyledi.

I.E'nin senet imzalatma işine yardım etmesini istediğini ancak sadece araç kullandığını iddia eden A.T, olayın detaylarından ve öldürme planından habersiz olduğunu kaydetti.

Sanık B.T. de olaylarla bir ilgisi olmadığını ve suçsuz olduğunu ileri sürerek, Nurhan Ör'ün aracını satması için galeriye getirdiğini, bu nedenle iletişimlerinin olduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık I.E. ise Nurhan Ör'ün çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, kendisinin kamuoyunda "öcü" gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti.

Olaydan bir gün önce Nurhan Ör ve ortak arkadaşları F.G. ile iş için bir araya geldiklerini belirten I.E, "Araçlarının satışı ile ilgili gelişmeler olduğunu, İstanbul'a birlikte gidip gidemeyeceğimizi sordu. Beraber İstanbul'a gittik. İstanbul'a galeriye geldiğimizde sadece F.G. vardı. Nurhan bir süre yukarıda takıldı ve galeriden ayrıldı." şeklinde konuştu.

I.E, iddianamede sanıkların iddiaları dışında maddi bir delil görmediğini dile getirerek, Ör'den senet tahsil etme niyeti olmadığını, diğer sanıkların ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Nurhan Ör'ün kardeşi Erhan Ör, ağabeyinin hiç kimseyi kırmayan, küs durmayan, herkese faydası dokunan biri olduğunu söyledi.

Ağabeyi Ör'ün I.E'ye 145 bin dolar değerinde halı verdiğine dikkat çeken Ör, "Ancak paranın ödenmediğini biliyorum. I.E, parayı nakit olarak vereceğini, Arabistan'a satacağını söylemiş. Nurhan'a sorduğumda paranın gelmeyeceği, halıların geleceğini söyledi ama gelmedi." ifadelerini kullandı.

Maktul Ör'ün eşi Başak ve ağabeyi Serhan Ör de sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kayıp ihbarı yapılan iş insanı Nurhan Ör'ün tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüpheler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 9 Kasım 2023'te 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

1000 dakikadan fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin maddi kazanç elde etmek için İstanbul'da galeriye çağırdıkları Ör'ü darbederek ağır yaraladıklarını ve halıya sararak otomobil bagajında Kartepe'deki bir çiftliğe getirdiklerini tespit etmişti.

Yolda hayatını kaybettiği değerlendirilen iş insanının cesedinin asit dökülerek eritildiğini belirleyen ekiplerin olaya ilişkin yakaladığı zanlılar arasında Ör'ün lise arkadaşlarının da bulunduğu öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Kasım 2023'te adliyeye sevk edilen zanlılardan I.E, F.G, E.D, C.A, A.T. ile oğlu B.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, N.T. (61) ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kentte hakkında kayıp ihbarı yapılan iş adamı Ör'ün Kasım 2023'te I.E, F.G, E.D, C.A, A.T. ile B.T. tarafından tasarlanarak öldürülmesi, cesedinin ise asit dökülerek eritilmesine ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla ve birden fazla kişiyle, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "silahla ve birden fazla kişiyle, nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

Ayrıca C.A. ile F.G'nin, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep ediliyor.