Kocaeli'de Cinsel İstismar Davası

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sınıf öğretmeni M.A. (45) ve aileler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mağdur çocuklar, psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

Söz verilen mağdur aileleri, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, M.A'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur çocuklar da öğretmen M.A'nın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Sanık M.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, öğrencilere her zaman yardımcı olmaya çalıştığını savundu.

Tanık İ.M. ise sanığın kendisine de temasta bulunduğunu için M.A. ile diyaloğu kestiğini kaydetti.

Sanığın yüzme derslerinde duş alan kız öğrencileri izlediğini fark ettiğini belirten İ.M, şahit olduklarını okul yönetimine bildirdiğini aktardı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanık dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'de bir özel okulda 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A. 8 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, M.A'nın 2 çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla kadar, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 ay, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.