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Kocaeli'de devrilen tırın altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de devrilen tırın altında kalan sürücü öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve kaza sonucu sürücüye ulaşmak için yaklaşık 3 saatlik çalışma yapıldı.

Kocaeli\'de devrilen tırın altında kalan sürücü öldü
13.12.2023 - 18:31,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde devrilen tırın altında kalan sürücü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Hacı Osman Mahallesi'nde seyreden O.T. idaresindeki 41 AKS 814 plakalı mıcır yüklü tır, yokuştan inerken devrildi. Sürüklenen tır, bariyeri aşarak yaklaşık 10 metre yüksekten boş arsaya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Y.K. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kazada aracın altında kalan sürücüye, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından tır ve dorsenin vinçlerin yardımıyla kaldırılması sonucu ulaştı.

Hayatını kaybettiği belirlenen O.T'nin cenazesi, asri mezarlık morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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