Kocaeli\'de Evde Tartışma: 2 Yaralı

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evde çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle evde çıkan tartışmada kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerce silahla açılan ateş sonucu Özcan D. karnından, İbrahim K. ise ayağından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Özcan D. çevredekilerin yardımıyla araçla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim K. ise ambulansla Kocaeli şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde inceleme yaptı.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.