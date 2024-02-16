Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı

Kocaeli\'de evden hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.02.2024 23:21
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Kocaeli'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat'ta Darıca ilçesinde bir evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler F.A. ve B.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 18 yaşından küçük B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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